В Дагестане с 1 июля введут специальный налоговый режим для самозанятых
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 14:37
На территории РД с 1 июля собираются ввести особенный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Такой законопроект представлен в Народное Собрание Дагестана.
Введение такого налога даст возможность наиболее большому кругу россиян заниматься бизнесом в удобных и легальных условиях. Подробнее можно прочитать тут.
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