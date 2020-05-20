Педагоги школ и детских садов Карабудахкентского района шьют маски
- Автор Габи
- 20 мая, 2020. Среда 12:34
В период пандемии COVID-19, чтобы помочь предотвращению распространения инфекции в муниципалитете, педагоги школ и детских садов Карабудахкентского района шьют маски.
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