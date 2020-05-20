Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность
- Автор Габи
- 20 мая, 2020. Среда 12:20
Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность, проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Али Алиев, невзирая на трудные времена, не прекращает работу животноводческого производства. Подробнее об этом можно прочесть здесь
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