При определении размера стимулирующих учитывают время, которое было потрачено на работу и региональный коэффициент.
Врачи Агульской ЦРБ получили стимулирующие выплаты
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 08:55
В Агульском районе республики, по сведениям главного врача ЦРБ Рамиса Курбанмагомедова, всем медицинским сотрудникам госпиталя, лечащим пациентов с коронавирусом, выплатили стимулирующие из российского бюджета согласно двум указам президента.
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