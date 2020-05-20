ЗАМАНА - Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

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20 мая, 2020. Среда 08:53
Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

Имам старой Ричинской мечети Агульского района республики Мухаммад Мусаев высказался по поводу обращения Лидера РД Владимира Васильева. Сведения об этом опубликованы на сайте «Вести Агула».

Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана
Общество

Имам выразил полное согласие с решением Главы РД по поводу продления режима самоизоляции. Полный текст обращения тут.

 

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