Имам выразил полное согласие с решением Главы РД по поводу продления режима самоизоляции. Полный текст обращения тут.
Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 08:53
Имам старой Ричинской мечети Агульского района республики Мухаммад Мусаев высказался по поводу обращения Лидера РД Владимира Васильева. Сведения об этом опубликованы на сайте «Вести Агула».
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