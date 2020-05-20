Так, по примеру ранее размещенных в Махачкале обеззараживающих пунктов, сегодня в городе установили еще 2 – рядом с входом в Цумадинский рынок, рядом с рынком №2 и на проспекте Акушинского.
Два дополнительных обеззараживающих комплекса установили в Махачкале
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 08:46
Как мы ранее писали, Салман Дадаев принял решение размещать в городе обеззараживающие комплексы. Сведения об этом опубликованы на сайте «Глас народа».
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