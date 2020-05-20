Два дополнительных обеззараживающих комплекса установили в Махачкале﻿

Как мы ранее писали, Салман Дадаев принял решение размещать в городе обеззараживающие комплексы. Сведения об этом опубликованы на сайте «Глас народа».

Так, по примеру ранее размещенных в Махачкале обеззараживающих пунктов, сегодня в городе установили еще 2 – рядом с входом в Цумадинский рынок, рядом с рынком №2 и на проспекте Акушинского.