В РФ за прошедшие сутки обнаружено 9263 случаев заражения. В общем в России за время пандемии обнаружено 299 941 случая заболевания коронавирусом. Вылечились 76 130 человек, 2837 пациентов скончались.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 08:42
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 20 мая дошло до 4,9 миллиона человек.
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