В Дагестане построят многофункциональный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом

19 мая Лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с приехавшим в республику заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.

Основной темой разговора Васильева с Ивановым была проработка мер, принятых накануне президентом России, о возведении в Дагестане многофункционального инфекционного центра для пациентов с коронавирусом на 200 койко-мест.

Тимур Иванов вместе с председателем правительства Дагестана Артёмом Здуновым внимательно проверил участки под постройку больниц на территориях поселка Хушет, ЦГБ Каспийска и РКВД.

Финальное решение по месту строительства госпиталя пока не принято – внимательно изучаются некоторые варианты. Но самым удобным признано строительство госпиталя на местах уже существующих медучреждений, чтобы была возможность использовать существующую инфраструктуру.