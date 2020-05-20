ЗАМАНА - В Дагестане построят многофункциональный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом

В Дагестане построят многофункциональный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом

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20 мая, 2020. Среда 02:03
В Дагестане построят многофункциональный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом

19 мая Лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с приехавшим в республику заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.

В Дагестане построят многофункциональный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом
Общество

Основной темой разговора Васильева с Ивановым была проработка мер, принятых накануне президентом России, о возведении в Дагестане многофункционального инфекционного центра для пациентов с коронавирусом на 200 койко-мест.

Тимур Иванов вместе с председателем правительства Дагестана Артёмом Здуновым внимательно проверил участки под постройку больниц на территориях поселка Хушет, ЦГБ Каспийска и РКВД.

Финальное решение по месту строительства госпиталя пока не принято – внимательно изучаются некоторые варианты. Но самым удобным признано строительство госпиталя на местах уже существующих медучреждений, чтобы была возможность использовать существующую инфраструктуру. 

 

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