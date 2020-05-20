ЗАМАНА - Муфтият Дагестана назвал примерную дату праздника Ураза-байрам

Муфтият Дагестана назвал примерную дату праздника Ураза-байрам

Автор
20 мая, 2020. Среда 01:56
Муфтият Дагестана назвал примерную дату праздника Ураза-байрам

На проведенном онлайн собрании представители Муфтията РД обговорили примерную дату праздника Ураза-байрам.

Муфтият Дагестана назвал примерную дату праздника Ураза-байрам
Общество

Как сообщают, примерная дата праздника выпадает на 24 мая, пишет официальная страница Муфтията РД в Instagram. Председатель Муфтията Шамиль Алиханов поручил имамам наблюдать за луной 23 мая, дабы быть уверенными в дате. На собрании сошлись во мнении, что в этот праздник все дагестанцы должны объединиться и оставаться дома с родными, дабы защитить себя от коронавируса.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top