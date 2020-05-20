Как сообщают, примерная дата праздника выпадает на 24 мая, пишет официальная страница Муфтията РД в Instagram. Председатель Муфтията Шамиль Алиханов поручил имамам наблюдать за луной 23 мая, дабы быть уверенными в дате. На собрании сошлись во мнении, что в этот праздник все дагестанцы должны объединиться и оставаться дома с родными, дабы защитить себя от коронавируса.
Муфтият Дагестана назвал примерную дату праздника Ураза-байрам
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 01:56
На проведенном онлайн собрании представители Муфтията РД обговорили примерную дату праздника Ураза-байрам.
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