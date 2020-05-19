Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили в Министерстве образования и науки Дагестана в процессе совещания в режиме ВКС под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.