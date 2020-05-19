ЗАМАНА - В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот

В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот

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19 мая, 2020. Вторник 17:08
В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили в Министерстве образования и науки Дагестана в процессе совещания в режиме ВКС под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.

В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот
Общество

В ВКС участвовали руководители муниципальных органов управления образованием. Более подробно о совещании можно прочесть здесь

 

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