В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот
- Автор Габи
- 19 мая, 2020. Вторник 17:08
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обсудили в Министерстве образования и науки Дагестана в процессе совещания в режиме ВКС под руководством вице-премьера - министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой.
В ВКС участвовали руководители муниципальных органов управления образованием. Более подробно о совещании можно прочесть здесь
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