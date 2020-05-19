Нурбаганд Нурбагандов отметил, что в такое время для Дагестана важно чувство единой семьи. Подробно его комментарий можно прочесть здесь
Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал обращение президента РФ
- Автор Габи
- 19 мая, 2020. Вторник 16:57
Отец Героя России Магомеда Нурбагандова – Нурбаганд Нурбагандов – дал комментирий относительно совещания Владимира Путина с руководством Республики Дагестан об эпидемиологической ситуации в регионе.
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