ЗАМАНА - Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал обращение президента РФ

Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал обращение президента РФ

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19 мая, 2020. Вторник 16:57
Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал обращение президента РФ

Отец Героя России Магомеда Нурбагандова – Нурбаганд  Нурбагандов – дал комментирий относительно совещания Владимира Путина с руководством Республики Дагестан об эпидемиологической ситуации в регионе.

Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал обращение президента РФ
Общество

Нурбаганд Нурбагандов отметил, что в такое время для Дагестана важно чувство единой семьи. Подробно его комментарий можно прочесть здесь

 

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