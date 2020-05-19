Текст её комментария можно прочесть здесь
Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ
- Автор Габи
- 19 мая, 2020. Вторник 16:47
Руководитель регионального отделения движения «Матери России» Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ.
Последнее от Габи
- В Махачкале активно ведётся работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- В Махачкале активно ведётся работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- В Махачкале активно ведётся работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- Появилась возможность для подачи заявления на отсрочку платежей по аренде республиканского имущества
- В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот