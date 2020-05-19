ЗАМАНА - Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ

Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ

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19 мая, 2020. Вторник 16:47
Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ

Руководитель регионального отделения движения «Матери России»  Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ.

Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ
Общество

Текст её комментария можно прочесть здесь

 

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