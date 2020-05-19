Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 15:59
Почта РФ по республике призвала дагестанцев не покидать дом до снятия режима самоизоляции, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.
Сотрудники Почты сообщают жителям Дагестана о том, что на сайте организации есть все сведения о графике работы отделений связи, а также в мобильном приложении Почты РФ. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами
- О X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
- Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края
- Состоялась Международная научно-общественная онлайн конференция «Память без границ»
- О Международной видеоконференции «Память без границ»