Почта РФ по республике призвала дагестанцев не покидать дом до снятия режима самоизоляции, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.

Сотрудники Почты сообщают жителям Дагестана о том, что на сайте организации есть все сведения о графике работы отделений связи, а также в мобильном приложении Почты РФ. Подробнее можно прочитать тут.