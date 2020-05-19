ЗАМАНА - Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

Автор
19 мая, 2020. Вторник 15:59
Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

Почта РФ по республике призвала дагестанцев не покидать дом до снятия режима самоизоляции, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.

Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами
Общество

Сотрудники Почты сообщают жителям Дагестана о том, что на сайте организации есть все сведения о графике работы отделений связи, а также в мобильном приложении Почты РФ. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top