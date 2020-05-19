По сообщению Управления пресс-службы администрации столицы Дагестана, продуктовые рынки в Махачкале закрывать не планируют и функционировать рынки будут в штатном режиме. Подробнее можно прочитать тут.
Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 15:44
В интернете активно обсуждают вопрос потенциального временного закрытия продуктовых рынков. Жители Дагестана опасаются, что закрытие возможно из-за сложной эпидемиологической ситуации, пишет "Молодежь Дагестана".
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