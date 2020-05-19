ЗАМАНА - Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?

Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?

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19 мая, 2020. Вторник 15:44
Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?

В интернете активно обсуждают вопрос потенциального временного закрытия продуктовых рынков. Жители Дагестана опасаются, что закрытие возможно из-за сложной эпидемиологической ситуации, пишет "Молодежь Дагестана". 

Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?
Общество

По сообщению Управления пресс-службы администрации столицы Дагестана, продуктовые рынки в Махачкале закрывать не планируют и функционировать рынки будут в штатном режиме.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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