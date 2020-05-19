Задача собрания - обговорить темы, которые требуют оперативной реакции.
Глава РД в режиме онлайн в городе Дербент провел выездное заседание Оперативного штаба
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 15:35
Лидер РД Владимир Васильев в режиме онлайн в городе Дербент проводит выездное заседание Оперативного штаба по защите от распространения коронавируса в регионе.
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Глава Дагестана Владимир Васильев в режиме видеоконференцсвязи в городе Дербенте проводит выездное заседание Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан. В нем принимают участие Представитель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, глава города Дербента Хизри Абакаров, члены Оперативного штаба, главы муниципальных образований, главные врачи медицинских организаций. Цель мероприятия - обсудить ряд вопросов, которые требуют решения. Это и организация работы скорой медицинской помощи, и расширение возможностей проведения компьютерной томографии, эффективное использование медицинского оборудования, увеличение объемов тестирования, лекарственное обеспечение. #ВладимирВасильев #Стопкоронавирус05
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