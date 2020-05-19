ЗАМАНА - МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

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19 мая, 2020. Вторник 13:06
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

МЧС РФ направили в РД команду экспертов и технику для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Автоколонны выехали в Дагестан из Донского и Ногинского спасательных центров, пишет "Коммерсантъ".

В республику едут автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров с нужной техникой. В деятельности участвуют 140 специалистов и 26 единиц техники. Специалистами будет проводиться масштабная дезинфекция больниц, школ, мест массового скопления людей и зданий транспортной инфраструктуры. Подробнее можно прочитать тут.

 

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