В республику едут автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров с нужной техникой. В деятельности участвуют 140 специалистов и 26 единиц техники. Специалистами будет проводиться масштабная дезинфекция больниц, школ, мест массового скопления людей и зданий транспортной инфраструктуры. Подробнее можно прочитать тут.
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 13:06
МЧС РФ направили в РД команду экспертов и технику для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Автоколонны выехали в Дагестан из Донского и Ногинского спасательных центров, пишет "Коммерсантъ".