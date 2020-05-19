МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

Автор Мадина

МЧС РФ направили в РД команду экспертов и технику для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Автоколонны выехали в Дагестан из Донского и Ногинского спасательных центров, пишет "Коммерсантъ".