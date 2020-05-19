ЗАМАНА - Правительство России утвердило правила удаленной торговли лекарствами

Правительство России утвердило правила удаленной торговли лекарствами

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19 мая, 2020. Вторник 12:58
Правительство России утвердило правила удаленной торговли лекарствами

Правительство России утвердило правила дистанционной торговли и доставки лекарств. Об этом пишут на сайте iz.ru.

Правительство России утвердило правила удаленной торговли лекарствами
Общество

Отныне медикаменты без рецепта с доставкой на дом можно будет приобрести по телефону или в сети. Аптеки для такого формата торговли лекарствами должны получить соответствующее постановление.

Подробнее тут.

 

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