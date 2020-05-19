ЗАМАНА - Врачам Гумбетовского района выплачены стимулирующие

Врачам Гумбетовского района выплачены стимулирующие

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19 мая, 2020. Вторник 12:53
Врачам Гумбетовского района выплачены стимулирующие

Медикам Гумбетовского района, помогающим пациентам с коронавирусом, выплатили стимулирующие средства к заработной плате. Об этом заявили в пресс-службе редакции газеты Гумбет.

Врачам Гумбетовского района выплачены стимулирующие
Общество

 

Исполняющий обязанности главного врача Гумбетовской ЦРБ Муртуз Нажмутдинов заявил, что медикам района, которые лечат пациентов с коронавирусом, выплатили стимулирующие.

 

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