В Табасаранском районе врачам выплачивают стимулирующие выплаты
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 08:04
Медицинским сотрудникам ЦРБ Табасаранского района, помогающим пациентам с коронавирусом, выплатили все стимулирующие выплаты, назначенные согласно указу президента России №484 от12.04.2020 г, сообщают Зори Табасарана.
Как сообщает главный врач ЦРБ Табасаранского района Абсеретдин Мирзабеков, всем сотрудникам больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом, выплатили полную зарплату за апрель и стимулирующие выплаты.