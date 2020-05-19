ЗАМАНА - В Табасаранском районе врачам выплачивают стимулирующие выплаты

В Табасаранском районе врачам выплачивают стимулирующие выплаты

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19 мая, 2020. Вторник 08:04
В Табасаранском районе врачам выплачивают стимулирующие выплаты
Медицинским сотрудникам ЦРБ Табасаранского района, помогающим пациентам с коронавирусом, выплатили все стимулирующие выплаты, назначенные согласно указу президента России №484 от12.04.2020 г, сообщают Зори Табасарана.
В Табасаранском районе врачам выплачивают стимулирующие выплаты
Общество
Как сообщает главный врач ЦРБ Табасаранского района Абсеретдин Мирзабеков, всем сотрудникам больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом, выплатили полную зарплату за апрель и стимулирующие выплаты.
 

 

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