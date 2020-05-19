ЗАМАНА - Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане

Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане

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19 мая, 2020. Вторник 02:53
Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане

Причины большого количества смертей от коронавируса в Дагестане назвал Лидер РФ Владимир Путин во время заседания с главой и общественностью республики, пишет ТАСС.

Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане
Общество

Количество летальных исходов от коронавируса в Республике Дагестан увеличивается в том числе из-за несвоевременного обращения к медикам и самолечения.

Путин дал обещание, что регион будет обеспечен всей необходимой помощью для борьбы с коронавирусной эпидемией. Президент призвал максимально оперативно решить проблему с недостатком тест-систем, техники и медиков.

Президент отметил, что в республике не всегда есть возможность получить врачебную помощь. Путин также распорядился проверить исполнение рекомендаций по ограничениям.

 

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