Количество летальных исходов от коронавируса в Республике Дагестан увеличивается в том числе из-за несвоевременного обращения к медикам и самолечения.
Путин дал обещание, что регион будет обеспечен всей необходимой помощью для борьбы с коронавирусной эпидемией. Президент призвал максимально оперативно решить проблему с недостатком тест-систем, техники и медиков.
Президент отметил, что в республике не всегда есть возможность получить врачебную помощь. Путин также распорядился проверить исполнение рекомендаций по ограничениям.