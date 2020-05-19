УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Как уже известно, КТ дает самое точное отражение состояние человека, болеющего коронавирусом. Из-за этого в регионе огромный спрос на обследование с помощью КТ, что совпало с увеличением цен на услугу. Каждый день в УФАС поступает множество звонков от дагестанцев, сообщающих о такой проблеме. УФАС организовали проверку и выявили, что в данный момент в регионе выдано больше 100 лицензий на обследование с помощью КТ, а по факту в республике куплено и размещено за счет страны 20 компьютерных томографов. Подробнее можно прочитать тут.