Как уже известно, КТ дает самое точное отражение состояние человека, болеющего коронавирусом. Из-за этого в регионе огромный спрос на обследование с помощью КТ, что совпало с увеличением цен на услугу. Каждый день в УФАС поступает множество звонков от дагестанцев, сообщающих о такой проблеме. УФАС организовали проверку и выявили, что в данный момент в регионе выдано больше 100 лицензий на обследование с помощью КТ, а по факту в республике куплено и размещено за счет страны 20 компьютерных томографов. Подробнее можно прочитать тут.
УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 02:38
Глава Дагестанского УФАС РФ Каир Бабаев побеседовал с представителями СМИ и объявил итоги оперативных проверок, организованных антимонопольным органом для контроля/сдерживания стоимости обследования на компьютерном томографе в РД. Об этом пишут на официальном сайте УФАС.
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