ЗАМАНА - УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Автор
19 мая, 2020. Вторник 02:38
УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Глава Дагестанского УФАС РФ Каир Бабаев побеседовал с представителями СМИ и объявил итоги оперативных проверок, организованных антимонопольным органом для контроля/сдерживания стоимости обследования на компьютерном томографе в РД. Об этом пишут на официальном сайте УФАС.

УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане
Общество

Как уже известно, КТ дает самое точное отражение состояние человека, болеющего коронавирусом. Из-за этого в регионе огромный спрос на обследование с помощью КТ, что совпало с увеличением цен на услугу. Каждый день в УФАС поступает множество звонков от дагестанцев, сообщающих о такой проблеме. УФАС организовали проверку и выявили, что в данный момент в регионе выдано больше 100 лицензий на обследование с помощью КТ, а по факту в республике куплено и размещено за счет страны 20 компьютерных томографов. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top