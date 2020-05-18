Его обращение прокомментировал имам Ногайского района Мухаммад Атангулов. Комментарий имама можно прочесть по ссылке
Имам Ногайского района прокомментировал обращение Путина к дагестанцам
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 18:19
Сегодня, 18 мая, Президентом РФ Владимиром Путиным было проведено совещание с руководством и общественностью РД. На встрече он попросил жителей Дагестана провести праздник Ураза-Байрам в домашних условиях.
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