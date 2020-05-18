В борьбу с COVID-19 включились представители ОМП РД

В борьбу с эпидемией коронавируса в регионе вступили участники Открытого молодежного правительства при министерстве молодежи Дагестана.

По сообщению председателя ОМП Дагестана, каждое отделение инфекционного госпиталя переоборудовано под людей с коронавирусом. Множество пациентов приходит с поражением легких. Среди осложнений чаще всего встречается вирусная пневмония. Подробнее можно прочитать тут.