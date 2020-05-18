Муфтият Дагестана призвал отмечать Ураза-Байрам дома
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 15:12
В связи с эпидемиологической ситуацией в республике, Муфтият РД призывает жителей региона отмечать праздник Ураза-Байрам дома. Ниже представленно видео с обращением
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