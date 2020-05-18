ЗАМАНА - На сайте Минэкономразвития РФ опубликована информация о мерах поддержки предпринимателей

На сайте Минэкономразвития РФ опубликована информация о мерах поддержки предпринимателей

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18 мая, 2020. Понедельник 13:42
На сайте Минэкономразвития РФ опубликована информация о мерах поддержки предпринимателей

На сайте Минэкономразвития РФ создан специальный информационный раздел «Экономика без вируса». Перейдя в этот раздел, предприниматели Дагестана могут узнать о всех мерах поддержки Правительства РФ, которые разработаны для сохранения занятости и финансовой устойчивости организаций при преодолении последствий пандемии коронавируса.

На сайте Минэкономразвития РФ опубликована информация о мерах поддержки предпринимателей
Общество

Перейти в данный раздел можно по ссылке

 

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