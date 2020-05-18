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На сайте Минэкономразвития РФ опубликована информация о мерах поддержки предпринимателей
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 13:42
На сайте Минэкономразвития РФ создан специальный информационный раздел «Экономика без вируса». Перейдя в этот раздел, предприниматели Дагестана могут узнать о всех мерах поддержки Правительства РФ, которые разработаны для сохранения занятости и финансовой устойчивости организаций при преодолении последствий пандемии коронавируса.