Информация, опубликованная на одном из кавказских telegram-каналов о якобы имеющихся очередях рядом с офисами Пенсионного фонда РФ по РД, когда жители республики хотят оформить выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет, была опровергнута в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.