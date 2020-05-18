В Пенсионном фонде Дагестана нет очередей
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 13:30
Информация, опубликованная на одном из кавказских telegram-каналов о якобы имеющихся очередях рядом с офисами Пенсионного фонда РФ по РД, когда жители республики хотят оформить выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет, была опровергнута в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.
Согласно информации, представленной источником, никаких очередей не было и нет. Процесс оформления документов идет спокойно. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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