Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая характеризуется в нашей стране как стабильная, требует тем не менее принятия дополнительных мер в борьбе с COVID-19, социальной поддержки жителей страны. В связи с этим были разработаны первоочередные меры, чтобы защитить граждан от новых угроз, действуя на опережение, чтобы не возникло массового распространения COVID-19. Информацию об этом подготовило издание "Дагестанская правда".