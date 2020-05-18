Правительство РФ помогает населению в условиях распространения COVID-19
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 13:21
Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая характеризуется в нашей стране как стабильная, требует тем не менее принятия дополнительных мер в борьбе с COVID-19, социальной поддержки жителей страны. В связи с этим были разработаны первоочередные меры, чтобы защитить граждан от новых угроз, действуя на опережение, чтобы не возникло массового распространения COVID-19. Информацию об этом подготовило издание "Дагестанская правда".
Чтобы поддержать отраслевую экономику Правительство РФ выделило до 300 млрд рублей. Возрастает и объём предоставляемых государственных гарантий для населения. Подробнее читайте здесь
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