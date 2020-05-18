Доставка партии лекарств была организована благотворительным и просветительским фондом имени Мариям Ильясовой «Дараччи».
Фонд приобрел 10 коробок с необходимыми лекарствами.
В ЦРБ №1 Новолакского района направили партию медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».
Доставка партии лекарств была организована благотворительным и просветительским фондом имени Мариям Ильясовой «Дараччи».
Фонд приобрел 10 коробок с необходимыми лекарствами.
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