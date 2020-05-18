ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая

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18 мая, 2020. Понедельник 09:15
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 18 мая дошло до 4,7 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая
Общество

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 9709 случаев заражения. В общем в России за время пандемии выявлено 281 752 случая заболевания коронавирусом. Вылечились 67 373, 2631 человек скончались. С начала коронавирусной пандемии в стране сделали больше 6,9 миллиона тестов на коронавирус.

 

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