МЧС Дагестана приобрело 400 тысяч защитных масок, 4000 тысячи защитных очков, 50 штук инфракрасных термометров, 200 тысяч одноразовых перчаток и 1000 комплектов защитных костюмов.
В Дагестан поступили дополнительные средства индивидуальной защиты
- Автор Мадина
- 18 мая, 2020. Понедельник 02:48
Правительство региона направило деньги из резервного бюджета на покупку средств индивидуальной защиты.
МЧС Дагестана приобрело 400 тысяч защитных масок, 4000 тысячи защитных очков, 50 штук инфракрасных термометров, 200 тысяч одноразовых перчаток и 1000 комплектов защитных костюмов.