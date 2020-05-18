ЗАМАНА - Глава Минтуризма оказал помощь Шамильскому району

Глава Минтуризма оказал помощь Шамильскому району

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18 мая, 2020. Понедельник 02:44
Глава Минтуризма оказал помощь Шамильскому району

Министр по туризму и народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов приобрел большую партию медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом.

Глава Минтуризма оказал помощь Шамильскому району
Общество

Лекарства доставлены в Шамильский район. Также министр направил медикам средства защиты.

В дагестанский центр гуманитарной помощи Расул Ибрагимов отправил продукты первой необходимости, которые будут направлены малоимущим людям региона.

 

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