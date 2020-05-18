ЗАМАНА - Федеральное СМИ заявило о мусорной катастрофе в Дагестане

Федеральное СМИ заявило о мусорной катастрофе в Дагестане

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18 мая, 2020. Понедельник 02:32
Федеральное СМИ заявило о мусорной катастрофе в Дагестане

В РД пытаются остановить техногенный коллапс, который может случиться в регионе. Например, Гоцатлинская ГЭС из-за значительных объемов мусора может прекратить работу.

Федеральное СМИ заявило о мусорной катастрофе в Дагестане
Общество

Как заявляет телеканал РЕН-ТВ, большие объемы бытового мусора из пластика и стекла, пластиковых пакетов, бревен и даже тяжелой бытовой техники направляются по воде к плотине Гоцатлинской гидроэлектростанции. В данный момент мусор останавливают специально созданные для этого искусственные преграды. Начальник Гоцатлинской ГЭС Расул Алиев заявляет, что такой объем мусора приведет к поломке и повреждению гидроагрегатов и стенок водоводов, а попадание мусора в турбину приведет к полнейшему прекращению работы гидроэлекростанции.

В данный момент многие жители сел выбрасывают бытовой мусор в ущелья и реки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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