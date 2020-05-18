Такие сведения опубликованы на официальной странице мэрии Хасавюрта в социальной сети Instagram.
В Хасавюрте закроют продовольственные рынки
- Автор Мадина
- 18 мая, 2020. Понедельник 02:27
Власти Хасавюрта приняли решение ограничить работу рынков с 20 мая до окончания мусульманского праздника Ураза-байрам.
В тексте сообщается, что оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса с 20 мая по 24 мая принял решение временно приостановить деятельность больших продовольственных рынков и оптовых торговых точек. Подробнее можно прочитать тут.