ЗАМАНА - В Хасавюрте закроют продовольственные рынки

В Хасавюрте закроют продовольственные рынки

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18 мая, 2020. Понедельник 02:27
В Хасавюрте закроют продовольственные рынки

Власти Хасавюрта приняли решение ограничить работу рынков с 20 мая до окончания мусульманского праздника Ураза-байрам. 

В Хасавюрте закроют продовольственные рынки
Общество

Такие сведения опубликованы на официальной странице мэрии Хасавюрта в социальной сети Instagram.

В тексте сообщается, что оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса с 20 мая по 24 мая принял решение временно приостановить деятельность больших продовольственных рынков и оптовых торговых точек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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