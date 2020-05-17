Масочный режим введен в Кайтагском районе

Лидер Кайтагского района – глава оперативного штаба Алим Темирбулатов заметил, что такое решение принято в связи с недавно прошедшим собранием оперштаба с Руководителем РД Владимиром Васильевым в режиме видеоконференцсвязи, где он посоветовал лидерам районов ввести масочный режим, исходя из коронавирусной обстановки. Подробнее можно прочитать тут.