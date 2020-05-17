ЗАМАНА - Масочный режим введен в Кайтагском районе

Масочный режим введен в Кайтагском районе

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17 мая, 2020. Воскресенье 13:39
Масочный режим введен в Кайтагском районе

В Кайтагском районе введен масочный режим, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Масочный режим введен в Кайтагском районе
Общество

Лидер Кайтагского района – глава оперативного штаба Алим Темирбулатов заметил, что такое решение принято в связи с недавно прошедшим собранием оперштаба с Руководителем РД Владимиром Васильевым в режиме видеоконференцсвязи, где он посоветовал лидерам районов ввести масочный режим, исходя из коронавирусной обстановки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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