Лидер Кайтагского района – глава оперативного штаба Алим Темирбулатов заметил, что такое решение принято в связи с недавно прошедшим собранием оперштаба с Руководителем РД Владимиром Васильевым в режиме видеоконференцсвязи, где он посоветовал лидерам районов ввести масочный режим, исходя из коронавирусной обстановки. Подробнее можно прочитать тут.
Масочный режим введен в Кайтагском районе
- Автор Мадина
- 17 мая, 2020. Воскресенье 13:39
В Кайтагском районе введен масочный режим, сообщает официальный сайт муниципалитета.