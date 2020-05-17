Муфтият РД погашает долги малоимущих в продуктовых магазинах

Муфтият РД погашает долги малоимущих жителей региона в продуктовых магазинах, которые накопились во время режима самоизоляции.

Как информирует духовное управление в своём Инстаграм-аккаунте, представители Муфтията республики выезжают в различные районы региона с медикаментами и продуктами питания. Кроме того, они выплачивают долги в продуктовых магазинах малоимущих местных жителей, которые были накоплены во время режима самоизоляции.

Так, помощь от духовного управления уже получили граждане и медицинские работники следующих районов: Бабаюртовский, Хасавюртовский, Новолакский, Табасаранский, Кизлярский, Цумадинский, Кайтагский, Левашинский, Акушинский, Карабудахкентский, Унцукульский, Сергокалинский, Гергебельский, а также городов Избербаша, Кизляра и Хасавюрта.