ЗАМАНА - Муфтият РД погашает долги малоимущих в продуктовых магазинах

Муфтият РД погашает долги малоимущих в продуктовых магазинах

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17 мая, 2020. Воскресенье 00:10
Муфтият РД погашает долги малоимущих в продуктовых магазинах

Муфтият РД погашает долги малоимущих жителей региона в продуктовых магазинах, которые накопились во время режима самоизоляции.

Муфтият РД погашает долги малоимущих в продуктовых магазинах
Общество

Как информирует духовное управление в своём Инстаграм-аккаунте, представители Муфтията республики выезжают в различные районы региона с медикаментами и продуктами питания. Кроме того, они выплачивают долги в продуктовых магазинах малоимущих местных жителей, которые были накоплены во время режима самоизоляции.

Так, помощь от духовного управления уже получили граждане и медицинские работники следующих районов: Бабаюртовский, Хасавюртовский, Новолакский, Табасаранский, Кизлярский, Цумадинский, Кайтагский, Левашинский, Акушинский, Карабудахкентский, Унцукульский, Сергокалинский, Гергебельский, а также городов Избербаша, Кизляра и Хасавюрта.

 

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взяты из открытых источников
 

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