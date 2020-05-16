Среди них: медицинские маски в количестве 400 тысяч, 4 тысячи защитных очков, инфракрасные термометры в количестве 50 штук, 200 тыс штук перчаток одноразовых, и защитные костюмы в количестве 1 тысяча штук.
В Дагестан поступили средства индивидуальной защиты
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 18:29
МЧС Республики Дагестан на средства, которые были выделены из резервного фонда Правительства РД для ликвидации Чрезвычайных ситуаций на территории региона во время проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции приобрело дополнительные СИЗ.
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