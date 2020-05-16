В Дагестан поступили средства индивидуальной защиты

МЧС Республики Дагестан на средства, которые были выделены из резервного фонда Правительства РД для ликвидации Чрезвычайных ситуаций на территории региона во время проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции приобрело дополнительные СИЗ.