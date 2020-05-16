Текст его комментария можно прочесть здесь
Арсен Абилаев поддержал предложение награждать врачей
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 17:40
Председатель ДРОО народного ополчения «Интербригада» Арсен Абилаев прокомментировал предложение представлять врачей к наградам, прозвучавшее в ходе интервью Главы Республики Дагестан Владимира Васильева.
Последнее от Габи
- В Дагестане может произойти экологическая катастрофа
- В Дагестане может произойти экологическая катастрофа
- Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД
- Магомед Гусейханов: «На мой взгляд очень большое значение имеет то, о чем говорил глава нашей республики В.А. Васильев в своем недавнем телеинтервью
- Арсен Абилаев поддержал предложение награждать врачей