ЗАМАНА - Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана

Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана

Автор
16 мая, 2020. Суббота 17:22
Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана

Сопредседатель регионального Штаба Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан, член Общественной палаты РД, председатель Общественного совета при Минздраве РД Ильман Алипулатов дал комментарии относительно интервью с Главой Дагестана Владимиром Васильевым на телеканале ГТРК «Дагестан».

Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана
Общество

Он отметил, что интервью Главы республики Владимира Васильева ГТРК «Дагестан» вызвало интерес у всех соотечественников и широко обсуждается в самых разных кругах. Более подробно его комментарий можно прочесть здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top