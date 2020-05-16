Ильман Алипулатов прокомментировал интервью с Главой Дагестана

Сопредседатель регионального Штаба Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан, член Общественной палаты РД, председатель Общественного совета при Минздраве РД Ильман Алипулатов дал комментарии относительно интервью с Главой Дагестана Владимиром Васильевым на телеканале ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что интервью Главы республики Владимира Васильева ГТРК «Дагестан» вызвало интерес у всех соотечественников и широко обсуждается в самых разных кругах. Более подробно его комментарий можно прочесть здесь