ЗАМАНА - Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

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16 мая, 2020. Суббота 17:10
Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

Замглавврача ЦРБ Гергебильского района Гаджимурад Абдуллаев, который вместе со своими коллегами оказывает помощь коронавирусным больным дал интервью корреспонденту газеты «Дагправда».

Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса
Общество

Гаджимурад Абдуллаев в пик распространения, практически, жил в районной больнице, помогая пациентам всем, чем может. Даже смерть отца не остановила его, и он не опуская руки продолжил выполнять свой долг.

Подробнее о его вкладе в борьбе с коронавирусом можно прочесть здесь

 

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