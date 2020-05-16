Гаджимурад Абдуллаев рассказал о трудностях при лечении коронавируса

Замглавврача ЦРБ Гергебильского района Гаджимурад Абдуллаев, который вместе со своими коллегами оказывает помощь коронавирусным больным дал интервью корреспонденту газеты «Дагправда».

Гаджимурад Абдуллаев в пик распространения, практически, жил в районной больнице, помогая пациентам всем, чем может. Даже смерть отца не остановила его, и он не опуская руки продолжил выполнять свой долг.

Подробнее о его вкладе в борьбе с коронавирусом можно прочесть здесь