ЗАМАНА - Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

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16 мая, 2020. Суббота 15:52
Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

Ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхъя Бучаев прокомментировал обращение главы РД Владимира Васильева.

Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД
Общество

Он отметил, что в настоящее время крайне важно осознанно пройти два-три двухнедельных цикла изоляции и социального дистанцирования, чтобы сбить темп распространения коронавирусной инфекции. Подробнее его комментарий можно прочесть здесь.

 

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