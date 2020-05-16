Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД

Он отметил, что в настоящее время крайне важно осознанно пройти два-три двухнедельных цикла изоляции и социального дистанцирования, чтобы сбить темп распространения коронавирусной инфекции. Подробнее его комментарий можно прочесть здесь.