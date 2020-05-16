Он отметил, что в настоящее время крайне важно осознанно пройти два-три двухнедельных цикла изоляции и социального дистанцирования, чтобы сбить темп распространения коронавирусной инфекции. Подробнее его комментарий можно прочесть здесь.
Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 15:52
Ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхъя Бучаев прокомментировал обращение главы РД Владимира Васильева.
Последнее от Габи
- Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы РД
- Общественные организации помогают дагестанцам в период пандемии
- Общественные организации помогают дагестанцам в период пандемии
- Плановую дезинфекцию провели в социальных учреждениях Хасавюртовского района
- Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы