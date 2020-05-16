ЗАМАНА - В Бразилии засняли на видео НЛО

В Бразилии засняли на видео НЛО

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16 мая, 2020. Суббота 14:36
В Бразилии засняли на видео НЛО

В Бразилии тысячи человек засняли на видео неизвестные летающие объекты в небе.

Как сообщают телеграм-каналы, неизвестные летающие объекты были замечены тысячами прохожих. Далее, по сообщениям от независимых СМИ, бразильские ВВС сбили эти объекты. По информации очевидцев, было много самолетов и вертолетов. Люди попытались попасть к месту падения летающих объектов, но военные не пускают никого и сбивают стрельбой гражданские дроны. Заявляют, что в официальных СМИ Бразилии нет никаких упоминаний о летающих объектах или о планируемой военной операции.

 

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