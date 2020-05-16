Ежедневно по всей территории региона проходят десятки акций доброй воли. Где-то волонтёрами были переданы средства индивидуальной защиты медперсоналу больниц, благотворительным фондом были розданы продуктовые наборы нуждающимся гражданам, другие добрые люди закупили и привезли в дом престарелых дезинфицирующие средства.

Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь