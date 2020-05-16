Общественные организации помогают дагестанцам в период пандемии
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 13:28
Общественный сектор Дагестана проводит большую работу в это непростое время. Некоммерческие организации, благотворительные фонды, волонтёры и просто неравнодушные жители готовы помочь любому, кто в этом нуждается, пишут в сетевом издании "Дагестанская правда"
Ежедневно по всей территории региона проходят десятки акций доброй воли. Где-то волонтёрами были переданы средства индивидуальной защиты медперсоналу больниц, благотворительным фондом были розданы продуктовые наборы нуждающимся гражданам, другие добрые люди закупили и привезли в дом престарелых дезинфицирующие средства.
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