Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы

Так, меценат из РД направил в ЦРБ необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей. Депутат отметил, что именно в такие моменты и необходимо проявлять внимание своим землякам, помогать нуждающимся. Медицинский персонал и жители района поблагодарили парламентарий.