Так, меценат из РД направил в ЦРБ необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей. Депутат отметил, что именно в такие моменты и необходимо проявлять внимание своим землякам, помогать нуждающимся. Медицинский персонал и жители района поблагодарили парламентарий.
Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 11:26
Шамильская ЦРБ получила благотворительную помощь от земляка, депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.
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