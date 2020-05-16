ЗАМАНА - Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы

Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы

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16 мая, 2020. Суббота 11:26
Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы

Шамильская ЦРБ получила благотворительную помощь от земляка, депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.

Шамильская районная больница получила помощь от земляка-мецената из Москвы
Общество

Так, меценат из РД направил в ЦРБ необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для врачей. Депутат отметил, что именно в такие моменты и необходимо проявлять внимание своим землякам, помогать нуждающимся. Медицинский персонал и жители района поблагодарили парламентарий.

 

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