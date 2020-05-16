Заместитель министра спорта Дагестана, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков считает, что правительство региона приняло верное решение, продлевая режим самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Гайдарбеков отмечает, что правительство республики осознает сложившуюся сложную ситуацию и прикладывает все силы, дабы обезопасить жителей региона. Как он замечает, коронавирусная обстановка в Дагестане все еще тяжелая, потому решение Владимира Васильева продлить режим самоизоляции абсолютно правильно. Подробнее можно прочитать тут.