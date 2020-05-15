Об этом пишет официальный сайт Министерства образования Дагестана.
Как сообщают, этот список был составлен агентством РАЭКС-Аналитика. Подробнее можно прочитать тут.
Три образовательных школьных учреждения Республики Дагестан попали в рейтинг наиболее конкурентоспособных школ страны.
Об этом пишет официальный сайт Министерства образования Дагестана.
Как сообщают, этот список был составлен агентством РАЭКС-Аналитика. Подробнее можно прочитать тут.
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