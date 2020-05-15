Дворовые территории в Кизляре готовят под укладку асфальтового покрытия

Мэр города Кизляр Александр Шувалов отметил, что в городе деятельность по реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов в активной фазе и может быть приостановлена лишь в непогоду.

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