Общая стоимость ремонта улицы Алимахова приравнивается к 4 819 050 рублям. Планируется сделать ремонт 206 м улицы и площадки около Акушинского детского сада и МФЦ.
Кроме того, планируется отремонтировать 920 метров улицы Колхозная на сумму, составляющую 8 862 290 рублей и 468 метров улицы Карша до Каршинской СОШ на сумму 4 682 670 рублей. В общей сложности стоимость работ равна 18, 364 млн. рублей: из них 18 016 613 выделены бюджетом РД, а 347 387 рублей выделено из бюджета самого муниципалитета.