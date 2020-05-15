ЗАМАНА - В Акушинском районе реализуется программа «Мой Дагестан-мои дороги»

В Акушинском районе реализуется программа «Мой Дагестан-мои дороги»

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15 мая, 2020. Пятница 16:02
В Акушинском районе реализуется программа «Мой Дагестан-мои дороги»

В ходе реализации республиканской программы «Мой Дагестан-мои дороги», которая была инициирована главой РД Владимиром Васильевым, и муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Муниципального Округа «Акушинский район» на 2019-2021 годы» 13 мая объявили электронный аукцион на ремонт 3-х улиц селения Акуша.

В Акушинском районе реализуется программа «Мой Дагестан-мои дороги»
Общество

Общая стоимость ремонта улицы Алимахова приравнивается к 4 819 050 рублям. Планируется сделать ремонт 206 м улицы и площадки около Акушинского детского сада и МФЦ.

Кроме того, планируется отремонтировать 920 метров улицы Колхозная на сумму, составляющую 8 862 290 рублей и 468 метров улицы Карша до Каршинской СОШ на сумму 4 682 670 рублей. В общей сложности стоимость работ равна 18, 364 млн. рублей: из них 18 016 613 выделены бюджетом РД, а 347 387 рублей выделено из бюджета самого муниципалитета.

 

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