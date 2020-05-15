ЗАМАНА - В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией

В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией

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15 мая, 2020. Пятница 15:05
В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией

Корпус детского отделения дербентской ЦГБ переоборудовали в госпиталь для больных пневмонией. Глава города Дербент Хизри Абакаров, главный врач Абдулкафар Шихмагомедов и председатель Городского собрания депутатов Мавсум Рагимов провели осмотр помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсёстрами и санитарками, работающих на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией
Общество

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