Более подробную информацию читайте здесь
В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией
- Автор Габи
- 15 мая, 2020. Пятница 15:05
Корпус детского отделения дербентской ЦГБ переоборудовали в госпиталь для больных пневмонией. Глава города Дербент Хизри Абакаров, главный врач Абдулкафар Шихмагомедов и председатель Городского собрания депутатов Мавсум Рагимов провели осмотр помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсёстрами и санитарками, работающих на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Последнее от Габи
- Дворовые территории в Кизляре готовят под укладку асфальтового покрытия
- В Акушинском районе реализуется программа «Мой Дагестан-мои дороги»
- Депутат Госдумы Мурад Гаджиев оказал помощь жителям Кайтагского района
- Эпидемиологическую ситуацию обсудили в администрации Табасаранского района
- Поддержка и налоговые преференции для бизнеса