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В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
- Автор Габи
- 15 мая, 2020. Пятница 14:06
Сотрудники этноцентра «Кайтаги» и учителя трёх средних школ районного центра каждый день старательно шьют средства индивидуальной защиты, после чего сдают их в волонтёрскую организацию для дальнейшей раздачи жителям района.
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