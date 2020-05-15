«Об утверждении Перечня организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239»
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
«О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан».