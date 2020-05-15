ЗАМАНА - Поддержка и налоговые преференции для бизнеса

Поддержка и налоговые преференции для бизнеса

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15 мая, 2020. Пятница 13:49
Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса Поддержка и налоговые преференции для бизнеса

Информация Министерства экономики России о мерах поддержки экономики:

Поддержка и налоговые преференции для бизнеса
Общество

Распоряжение Главы РД от 8 апреля 2020 года № 27-рг .pdf

«Об утверждении Перечня организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239»

Дата размещения: 09.04.20 | Количество скачиваний: 62 | Размер файла: 748 кб.

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ.pdf

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

Дата размещения: 07.04.20 | Количество скачиваний: 34 | Размер файла: 2382 кб.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №409.pdf

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

Дата размещения: 06.04.20 | Количество скачиваний: 57 | Размер файла: 180 кб.

Указ Главы РД от 31 марта 2020 г. № 24 .pdf

«О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан».

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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